Притула скуповує автомобілі для армії: "Ми викупимо ваш автопарк будь-яких повнопривідних пікапів"

Такі автомобілі потрібні мобільним бригадам ЗСУ, ССО, ГУР та іншим для точкового ураження важкої техніки окупантів та їхніх літаків



"Якщо ви дилер - пишіть нам на пошту [email protected] , ми викупимо ваш автопарк моделей Mitsubishi L 200, Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Toyota Tundra або будь-яких повнопривідних пікапів", - звертається до своїх дописувачів волонтер Сергій Притула, інформує Цензор.НЕТ.



Якщо бажаєте зробити внесок на перемогу - то це можна зробити на сайті Пекельні тачки.

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