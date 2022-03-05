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Притула скуповує автомобілі для армії: "Ми викупимо ваш автопарк будь-яких повнопривідних пікапів"

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Притула скуповує автомобілі для армії: "Ми викупимо ваш автопарк будь-яких повнопривідних пікапів"
Такі автомобілі потрібні мобільним бригадам ЗСУ, ССО, ГУР та іншим для точкового ураження важкої техніки окупантів та їхніх літаків


"Якщо ви дилер - пишіть нам на пошту [email protected] , ми викупимо ваш автопарк моделей Mitsubishi L 200, Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Toyota Tundra або будь-яких повнопривідних пікапів", - звертається до своїх дописувачів волонтер Сергій Притула, інформує Цензор.НЕТ.

Якщо бажаєте зробити внесок на перемогу - то це можна зробити на сайті Пекельні тачки.

РОБІТЬ ПОМІТКУ "ПЕКЕЛЬНІ ТАЧКИ" ПРИ ПЛАТЕЖІ ТАМ, ДЕ ЦЕ МОЖЛИВО, - закликає Притула. І публікує 
мінімальні реквізити, а на сайті є більше можливостей:


Приват 5168 7420 6353 7207


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ETH + USDT гаманець0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2

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Топ коментарі

  • Sviatoslav Shulga
    О, бендеромобили из Mad Max. Степан Андрейч одобряе!
  • Бандерівець
    Народ, кидаємо по пару гривень !
    Легкі, мобільні, пекельні тачки дуже потрібні на передку щоб швидко наступати і відходити !

    Хто скільки може, мусимо скинутись !
  • Бандерівець
    Приїхала швидко бригада... Відпрацювала і зникла...

    Всьо буде Україна ! Слава нашим Героям !
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