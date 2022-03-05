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Російським диверсантам продовжують видавати нові українські паспорти та посвідки на проживання, - джерело

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Російським диверсантам продовжують видавати нові українські паспорти та посвідки на проживання, - джерело
Групам російських диверсантів продовжують видавати нові українські паспорти та посвідки на проживання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Так, Державна міграційна служба визнала недійсними бланки паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання.

Визнано недійсними ьланки паспорта громадянина України

Серії АН 811014.

Серії АР 112104, 276091-276100, 360521-360526, 374210, 374213, 374214, 376681, 376697, 404785, 388173, 404791-404793, 420569, 434245, 434246,
438612, 438613, 439972, 457267, 451964, 478259-478400, 478483-478600, 478701-478800, 478836-479000, 479001-482400.

Серії ВК 308353, 446008, 446009, 621219, 621220, 621214, 621215, 621217, 621218, 634559, 692831, 692832, 692834, 692835, 692833, 694461, 694462, 694463, 694464, 848461, 855738, 862398, 863947, 859590, 859586, 872030, 855353, 855356, 854512, 852379, 853493.

Серії ВТ 005556, 063782, 093441-093600, 096990-097000, 099001-099600.

Серії ЕЕ 641999.

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Серії ЕТ 081966, 092121, 111645, 121726, 133133, 131800, 139644, 140305, 190800, 231558, 241109, 248881, 248882, 264623, 264617, 268419, 268500,
268561, 270892, 270823, 270865, 270992, 271000, 275401, 275543, 276601, 276800, 276682, 280969, 281824, 281838, 281882, 281894, 289021, 289181,
285304, 285307, 297003, 297026, 297061, 297084, 297100, 297844, 297853, 297905, 297916, 297924, 297934, 297963, 297976, 298001, 298024, 298034,
298163, 298175, 320171, 305996, 310183, 318437, 318441, 318442, 318465, 318521, 318570, 318600, 319029, 319184, 320012, 320025, 320042, 320100,
330184, 331271, 335684, 341601, 343980, 343982, 344851, 350109, 350110, 350170, 320173, 350024, 369290, 369291, 374816, 379402, 379405, 403563-
403600, 405971, 406541-406600, 410174, 410756-410800, 410177, 410566, 410922-411000, 414161-414200, 414975-415000, 415190-415200, 415381-415400, 415741-415800, 416042-416200, 416341-416400, 416476-416600, 416767-417200, 417330-417400, 417513-417600, 417771-418200, 418267-418400, 418470-418600, 418799-419000, 419381-419600, 419790, 419853, 419803, 419861-420000, 420044-420200, 420431-420800, 420942-421000, 21061-421415, 21417-421569, 421571-421599, 421601-423054, 423056-423160, 423162-423199, 423201-424200, 424601-424631, 424633-428900, 327389, 302786, 315339, 315338, 310196, 319024, 319053, 319026, 285310, 285305, 285306, 285303, 261837, 276773, 261836, 264622, 248869, 194940, 212996, 173254, 210551, 248879, 248880, 247827,140368, 166155, 121725, 247828, 210550, 173255, 163564, 164641, 248878,
111647, 111646, 173785, 177113, 335621, 297098, 369290, 139644, 148046, 173254, 173255, 177113, 232884, 232885, 241054, 241109, 241110, 243436,
243437, 243531, 243591, 243592, 247601, 247660, 248869, 253198, 255809, 260051, 261836, 261837, 264617, 264618, 264619, 264622, 264623, 264667,
264668, 264779, 270892, 276728, 276774, 276784, 276785, 276786, 280992, 280969, 285290, 285307, 288119, 302786, 310196, 315338, 315339, 319135,
319137, 319139, 319157, 319184, 320164, 320178, 323219, 323220, 323380, 327289, 327291, 327391, 327400, 330018, 330019, 330020, 330021, 330079,
330080, 330111, 330147, 330154, 330155, 330156, 331271, 335648, 335684, 335721, 337131, 337132, 339398, 343802, 343871, 343872, 343873, 343874,
343980, 343981, 344207, 344871, 344906, 344934, 344935, 344978, 344994, 344995, 344996, 350109, 350170, 350196, 350197, 350198, 352600, 357265,
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398642, 399629, 399630, 401412, 401531, 401592, 401593, 403038, 405714, 405944, 405945, 405946, 410054, 410088, 410174, 410177, 410349, 410429,
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247807, 247808, 247810, 247812, 247822, 247823, 247827, 247828, 247840, 264620, 264621, 264789, 270891, 276773, 280970, 280988, 285235, 320163,
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335755, 344924, 344925, 344926, 344927, 350024, 350033, 350061, 350071, 350110, 350112, 357234, 357235, 369219, 369271, 369272, 369291, 369292,
369375, 375047, 376515, 380013, 380014, 387293, 389666, 389721, 389752, 398476, 398478, 398480, 398490, 398532, 398590, 398593, 398643, 398645,
410563, 419841, 419853, 248820, 248868, 253197, 270933, 276679, 276680, 276681, 276683, 276684, 276689, 285368, 319054, 319055, 319056, 319084,
319085, 319095, 323218, 323240, 323381, 339258, 339259, 339366, 401411, 401413, 402897, 405755, 405759, 410216, 410317, 410351.

Серії СМ 772692.

Серії СТ 080756, 201844, 201997, 201844.

Визнано також недійсними бланки посвідок на постійне проживання: Серії ІН 042824-044400, 044418-045000.

Бланки посвідок на тимчасове проживання: Серії ТР 001917-002000, 067001-069600, 012676- 013800.

Бланки посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон: Серія ОВ 014001-014200, 018401-018600, 019001- 019200, 013241-013400.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Alex Alex 3b1a281f
    ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
    Завтра, може бути Пізно!

    БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

    раSSія це імперія зла і брехні!!
    руSSкому міру повірити-себе обманути!
  • Руслан Жгун
    Ну а кто их выдал? ... самовыданные походу ... я пилять удивлен ... на Украину напали, целая партия есть коллаборантов .... а завалили только какого-то одного борова, который каким-то образом оказался на переговорах ... ****** !!! ... я бы на месте всех этих продажных шкур из политиков и чиновников бы не расслаблялся .. после войны к вам будет очень много вопросов, на которые вы будете отвечать сидя на бутылке с АКМ у виска
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