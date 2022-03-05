Російським диверсантам продовжують видавати нові українські паспорти та посвідки на проживання, - джерело

Групам російських диверсантів продовжують видавати нові українські паспорти та посвідки на проживання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Так, Державна міграційна служба визнала недійсними бланки паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання.

Визнано недійсними ьланки паспорта громадянина України

Серії АН 811014.



Серії АР 112104, 276091-276100, 360521-360526, 374210, 374213, 374214, 376681, 376697, 404785, 388173, 404791-404793, 420569, 434245, 434246,

438612, 438613, 439972, 457267, 451964, 478259-478400, 478483-478600, 478701-478800, 478836-479000, 479001-482400.

Серії ВК 308353, 446008, 446009, 621219, 621220, 621214, 621215, 621217, 621218, 634559, 692831, 692832, 692834, 692835, 692833, 694461, 694462, 694463, 694464, 848461, 855738, 862398, 863947, 859590, 859586, 872030, 855353, 855356, 854512, 852379, 853493.

Серії ВТ 005556, 063782, 093441-093600, 096990-097000, 099001-099600.

Серії ЕЕ 641999.

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Серії ЕТ 081966, 092121, 111645, 121726, 133133, 131800, 139644, 140305, 190800, 231558, 241109, 248881, 248882, 264623, 264617, 268419, 268500,

268561, 270892, 270823, 270865, 270992, 271000, 275401, 275543, 276601, 276800, 276682, 280969, 281824, 281838, 281882, 281894, 289021, 289181,

285304, 285307, 297003, 297026, 297061, 297084, 297100, 297844, 297853, 297905, 297916, 297924, 297934, 297963, 297976, 298001, 298024, 298034,

298163, 298175, 320171, 305996, 310183, 318437, 318441, 318442, 318465, 318521, 318570, 318600, 319029, 319184, 320012, 320025, 320042, 320100,

330184, 331271, 335684, 341601, 343980, 343982, 344851, 350109, 350110, 350170, 320173, 350024, 369290, 369291, 374816, 379402, 379405, 403563-

403600, 405971, 406541-406600, 410174, 410756-410800, 410177, 410566, 410922-411000, 414161-414200, 414975-415000, 415190-415200, 415381-415400, 415741-415800, 416042-416200, 416341-416400, 416476-416600, 416767-417200, 417330-417400, 417513-417600, 417771-418200, 418267-418400, 418470-418600, 418799-419000, 419381-419600, 419790, 419853, 419803, 419861-420000, 420044-420200, 420431-420800, 420942-421000, 21061-421415, 21417-421569, 421571-421599, 421601-423054, 423056-423160, 423162-423199, 423201-424200, 424601-424631, 424633-428900, 327389, 302786, 315339, 315338, 310196, 319024, 319053, 319026, 285310, 285305, 285306, 285303, 261837, 276773, 261836, 264622, 248869, 194940, 212996, 173254, 210551, 248879, 248880, 247827,140368, 166155, 121725, 247828, 210550, 173255, 163564, 164641, 248878,

111647, 111646, 173785, 177113, 335621, 297098, 369290, 139644, 148046, 173254, 173255, 177113, 232884, 232885, 241054, 241109, 241110, 243436,

243437, 243531, 243591, 243592, 247601, 247660, 248869, 253198, 255809, 260051, 261836, 261837, 264617, 264618, 264619, 264622, 264623, 264667,

264668, 264779, 270892, 276728, 276774, 276784, 276785, 276786, 280992, 280969, 285290, 285307, 288119, 302786, 310196, 315338, 315339, 319135,

319137, 319139, 319157, 319184, 320164, 320178, 323219, 323220, 323380, 327289, 327291, 327391, 327400, 330018, 330019, 330020, 330021, 330079,

330080, 330111, 330147, 330154, 330155, 330156, 331271, 335648, 335684, 335721, 337131, 337132, 339398, 343802, 343871, 343872, 343873, 343874,

343980, 343981, 344207, 344871, 344906, 344934, 344935, 344978, 344994, 344995, 344996, 350109, 350170, 350196, 350197, 350198, 352600, 357265,

357291, 361517, 361582, 369290, 369387, 374816, 374986, 375013, 376533, 376534, 379591, 380001, 380096, 380181, 389620, 389683, 398204, 398474,

398642, 399629, 399630, 401412, 401531, 401592, 401593, 403038, 405714, 405944, 405945, 405946, 410054, 410088, 410174, 410177, 410349, 410429,

410499, 410505, 410561, 410566, 410579, 416628, 419770, 419773, 419776, 419779, 419780, 419790, 4І9794, 419797, 419800, 419803, 138040, 140370,

247807, 247808, 247810, 247812, 247822, 247823, 247827, 247828, 247840, 264620, 264621, 264789, 270891, 276773, 280970, 280988, 285235, 320163,

320171, 320173, 327290, 327389, 330043, 330061, 330062, 330107, 330113, 330152, 330183, 330184, 331345, 331382, 331383, 331390, 335649, 335754,

335755, 344924, 344925, 344926, 344927, 350024, 350033, 350061, 350071, 350110, 350112, 357234, 357235, 369219, 369271, 369272, 369291, 369292,

369375, 375047, 376515, 380013, 380014, 387293, 389666, 389721, 389752, 398476, 398478, 398480, 398490, 398532, 398590, 398593, 398643, 398645,

410563, 419841, 419853, 248820, 248868, 253197, 270933, 276679, 276680, 276681, 276683, 276684, 276689, 285368, 319054, 319055, 319056, 319084,

319085, 319095, 323218, 323240, 323381, 339258, 339259, 339366, 401411, 401413, 402897, 405755, 405759, 410216, 410317, 410351.

Серії СМ 772692.

Серії СТ 080756, 201844, 201997, 201844.

Визнано також недійсними бланки посвідок на постійне проживання: Серії ІН 042824-044400, 044418-045000.

Бланки посвідок на тимчасове проживання: Серії ТР 001917-002000, 067001-069600, 012676- 013800.

Бланки посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон: Серія ОВ 014001-014200, 018401-018600, 019001- 019200, 013241-013400.

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