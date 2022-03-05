Новини • Війна

"Хижак проти чужого", - у патрульної поліції нові нарукавні знаки. ФОТО

22 45924
У Патрульної поліції України з'являться нові бойові нарукавні знаки.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, інформує Цензор.НЕТ.

Хижак проти чужого, - у патрульної поліції нові нарукавні знаки 01

"Все має бути по бойовому! Навіть нашивки. Офіційно дозволяю носити усьому особовому складу департаменту!!

Хижак проти чужого!!!! Пали ру$ню", - написав Жуков у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава патрульних Жуков розшукує "слуг народу" Бужанського і Куницького: "Русня іде. Треба руки і характер. Ну і якраз х#й вайнє покажем". ФОТО

Наразі начальники управлінь патрульної поліції по можливості вже шиють нові знаки, додав він.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Осадчий bf081de4
  • Папєрєднік
  • время
    Душіть цапів по всьому світу!Смерть цапам!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини