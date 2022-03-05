Миколаєву потрібні бронежилети, війська РФ оточують місто з різних боків, - мер Сєнкевич
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Насправді сьогодні найпотрібніше - це бронежилети та каски для наших загонів ТрО, які сьогодні мають зброю, готові захищати місто, але самі не до кінця захищені. Це в першу чергу. Також з нами зв'язуються наші міста-побратими з Західної України, які допомагають нам гуманітарними бортами. Нам не потрібна одежа, нам не потрібні речі. Потрібні продукти довгострокового зберігання, консерви, крупи, те, що можна буде роздавати людям у разі неможливості доставлення цих продуктів до міста Миколаїв", - сказав він.
За словами мера, російські окупанти оточують місто з усіх боків, і наразі місцева влада накопичує резерви, аби було що роздавати людям у випадку блокади.
Наразі магазини ще забезпечені продуктами, хоча і в невеликій кількості.
За словами Сєнкевича, наразі важка техніка та артилерія російських окупантів знаходиться на відстані 25-30 км від Миколаєва.