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ГУР МО повідомило про загибель трьох розвідників. Серед них учасник перших переговорів з РФ Кірєєв

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ГУР МО повідомило про загибель трьох розвідників. Серед них учасник перших переговорів з РФ Кірєєв
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про загибель трьох розвідників ГУР. Серед них член першої гомельської делегації України Денис Кірєєв.

Про це у Facebook повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час виконання спеціальних завдань, загинули три розвідники - співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Доля Олексій Іванович;
Чибінєєв Валерій Вікторович;
Кірєєв Денис Борисович.

Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги! Від імені Головного управління розвідки висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що при затриманні співробітниками Служби безпеки України вбито члена першої гомельської делегації України Дениса Кірєєва, якого підозрювали у держзраді.

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ГУР МО повідомило про загибель трьох розвідників. Серед них учасник перших переговорів з РФ Кірєєв 01

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Топ коментарі

  • Myroslav Hrabovsky
    Від зрадника до героя без жодних пояснень.
  • Olexandr Ivashura
    Що за *****? Вганяє в депресняк.
  • молодой рабочий
    а писали..что киреев враг
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