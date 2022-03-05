ГУР МО повідомило про загибель трьох розвідників. Серед них учасник перших переговорів з РФ Кірєєв
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про загибель трьох розвідників ГУР. Серед них член першої гомельської делегації України Денис Кірєєв.
Про це у Facebook повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час виконання спеціальних завдань, загинули три розвідники - співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України:
Доля Олексій Іванович;
Чибінєєв Валерій Вікторович;
Кірєєв Денис Борисович.
Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги! Від імені Головного управління розвідки висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що при затриманні співробітниками Служби безпеки України вбито члена першої гомельської делегації України Дениса Кірєєва, якого підозрювали у держзраді.