Російські окупанти зараз на майданчику Запорізької АЕС, у самому Енергодарі їх немає, - ОВА

Персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню експлуатацію.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Cитуація складна, але контрольована. Наразі на майданчику Запорізької АЕС знаходяться окупанти. В самому місті, за інформацією ЗСУ, їх немає. Місто знаходиться у облозі.

Персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації, а міський голова Дмитро Орлов організовує всі процеси життєдіяльності у місті Енергодар", - йдеться в повідомленні.

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