Понад 80 відсотків українців вірять у перемогу над окупантами, - опитування

У тому, що Україна здатна відбити напад росії, переконана більшість громадян у всіх регіонах країни

Незважаючи на величезний рівень стресу, українці вірять у здатність відбити наступ росії (82 відсотки) і в те, що після війни Україна стане сильнішою (77 відсотки), - про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найпоширеніша емоція, яку відчуває населення України через повномасштабне військове вторгнення Росії, - гнів (62 відсотки). Два головні чинники перемоги, на думку наших земляків, — це міць Збройних сил України (так вважають 63 відсотки) і згуртованість і опір українського суспільства (61 відсоток).

У тому, що Україна здатна відбити напад рф, переконана більшість у всіх регіонах країни. Підтвердженням віри в перемогу України є і те, що найкращим результатом переговорів респонденти вважають мир на умовах України або принаймні відведення російських військ з української території.

Мир на умовах осрійської федерації згодні прийняти лише 1 вісоток опитаних. Головним винним у війні українське суспільство вважає керівництво російської федерації (46 відсотків), і ще 40 відсотків схильні думати, що винні і керівництво, і політичні еліти, і народ росії. Основними наслідками війни для рф респонденти вважають світову ізоляцію (70 відсотків) і економічне падіння (65 відсотків).

Також опитування показало, що довіру до ЗСУ відчувають 63% респондентів, і це інститут, до якого населення має найбільший рівень довіри. На другому місці - президент Володимир Зеленський, на третьому — волонтерські організації. Дії президента (повністю або частково) підтримують 85 відсотків опитаних, а репутаційний індекс Зеленського досяг небачених раніше 77 відсотків.

Опитування проведено з 28 лютого по 1 березня методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону. Розмір вибірки - 2144 респонденти.

Читайте також: 57,5% українців чинитимуть опір у разі вторгнення Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА