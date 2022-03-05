Путін доручив скласти список країн, які запровадили санкції проти РФ
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Його цікавить, хто саме запровадив санкції проти росії
"Путін доручив кабміну за два дні скласти список країн, які запровадили проти росії, компаній, організацій та фізосіб санкції", - повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Також президент країни-агресора підписав указ "Про тимчасовий порядок виконання зобов'язань перед деякими іноземними кредиторами", повідомляє прес-служба кремля.
Після масштабного вторгнення росії в Україну економіку країни-агресора обклали санкціями. Вони вже позначилися на рівні життя росіян.
32 країни світузаборонили польоти авіасуден, зареєстрованих у росії, або тих, що належать уряду росії та громадянам рф.
Напад на Україну може зашкодити економіці росії так само, як і її дефолт 1998 року, вважає JPMorgan Chase.