Путін доручив скласти список країн, які запровадили санкції проти РФ

Його цікавить, хто саме запровадив санкції проти росії

"Путін доручив кабміну за два дні скласти список країн, які запровадили проти росії, компаній, організацій та фізосіб санкції", - повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Також президент країни-агресора підписав указ "Про тимчасовий порядок виконання зобов'язань перед деякими іноземними кредиторами", повідомляє прес-служба кремля.

Після масштабного вторгнення росії в Україну економіку країни-агресора обклали санкціями. Вони вже позначилися на рівні життя росіян.

32 країни світузаборонили польоти авіасуден, зареєстрованих у росії, або тих, що належать уряду росії та громадянам рф.

Напад на Україну може зашкодити економіці росії так само, як і її дефолт 1998 року, вважає JPMorgan Chase.

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