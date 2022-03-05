Канада не має літаків, які б підійшли для надання Україні, - Трюдо

Канада не може терміново передати Україні бойові літаки для оборони від Росії, оскільки не має в своєму арсеналі авіаційної техніки, з якою знайомі українські військові.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українські військові тренувалися на радянських "МІГах" та іншиїх бойових літаках, яких Канада не має", – відповів Трюдо на запитання про можливість передачі Україні бойових літаків.

Він також не підтримав ідею закриття неба над Україною силами НАТО.

"Досі нам вдавалося уникати ситуації, за якої сили НАТО потраплять у прямий конфлікт із російськими військовими, й ми намагатимемося робити це й надалі. (Закриття неба – ред.) стало би не бажаним рівнем ескалації", – пояснив прем’єр Канади.

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При цьому Трюдо наголосив, що міжнародна спільнота продовжить накладати суворі санкції на президента РФ, його посіпак та жителів Росії, "поки вони не зрозуміють, наскільки жахливу помилку зробив Путін".