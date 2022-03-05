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Зеленський подякував фон дер Ляєн за вирішення правового статусу українців у ЄС

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Зеленський подякував фон дер Ляєн за вирішення правового статусу українців у ЄС
Президент Україні Володимир Зеленський подякував очільниці Єврокоміссії Урсулі фон дер Ляєн за надання правового статусу українським біженцям в країнах Евросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Вдячний фон дер Ляйн а ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз прихистить українських біженців, але на рік, а не на три

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Топ коментарі

  • Sergey Prigozhy
    А зачем ты принёс сюда дебильную новость? Сними ушанку, дятел )
  • A rt fb16bfd9
    Анкара, похоже, готовит встречу Лаврова и Кулебы в Анталье

    Главы МИД РФ и Турции провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.

    Мевлют Чавушоглу также провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

    Накануне и Москва, и Киев заявили о готовности встретиться на полях дипфорума в Анталье.
  • Підлога Маккартні
    Я вот не понимаю, если Украина насыпает кацапам пистов, то чего *** боятся эти легендарные салдаты НАТЫ? Боятся войны с ваньками в лаптях? Это сюрр какойта. Они там не видят чтоли, что нет никакого величия, есть вот это:
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