Клієнти PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів на підтримку України, - Федоров
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Клієнти платіжної системи PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів організаціям, які надають гумдопомогу в Україні.
Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримали листа від CEO PayPal Дена Шульмана. Тепер офіційно: PayPal припиняє свою роботу в РФ у зв’язку з військовою агресією проти України.
Клієнти PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів міжнародним благодійним організаціям, які надають гуманітарну допомогу в Україні та підтримують переселенців", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що через війну Росії проти України платіжна система PayPal з ранку 5 березня припинила свою роботу на російській території.