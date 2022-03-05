Новини • Агресія Росії проти України, Війна

"Евакуації потребують близько 400 тисяч жителів Маріуполя - їх взяли в заручники російські військові", - мер Маріуполя

7 57322
"Евакуації потребують близько 400 тисяч жителів Маріуполя - їх взяли в заручники російські військові", - мер Маріуполя
Місто вже шість днів перебуває під ворожими обстрілами

Як повідомляє Цензор.НЕТ, маріупольський міський голова Вадим Бойченко в ефірі інформаційного телемарафону розповів про ситуацію в оточеному російськими терористами місті:

"Зараз місто знаходиться в блокаді, нас вбивають як націю, як народ України.

Окупанти сьогодні стріляють по житлових масивах. Літаки сьогодні скидали бомби. Я отримав як мер організувати транспорт і локації для евакуації людей. І в цей момент, як ми йшли, ворожі російські війська порушили режим тиші й почали обстріл. Дивом не постраждали люди, але постраждала техніка.

Нам потрібні гарантії безпеки. Шість днів йдуть обстріли. Ми сподіваємося, що сьогодні переговори прийдуть до того, щоб був коридор. Ми, зі свого боку, робимо все необхідне", - запевнив він.

За словами Бойченка, евакуації потребують близько 400 тисяч жителів Маріуполя - їх взяли в заручники російські військові.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Veter Isinski
    Западные барыги уговаривают Зеленского сдать Украину и свалить. Они теряют на этой войне огромные деньги из-за упорства украинцев. Для этого они наняли Беннета, чтобы тот уломал Зеленского как еврей еврея.

    Ранее Байден неоднократно предлагал Зеленскому убежище за границей, однако президент Украины заявил, что ему "нужно оружие, а не такси". Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что пока покидать Киев не намерен.

    "Согласно опубликованной информации, примерно в 8 часов утра Беннет вылетел из Израиля на частном самолете, который в основном используется спецслужбами. Это исключительный случай, когда соблюдающий шаббат премьер-министр отправляется в поездку в этот день.

    Как сообщалось ранее, в поездке премьер-министра сопровождали министр строительства Зеэв Элькин (также соблюдающий заповеди иудаизма), глава Совета по национальной безопасности Эяль ******, советник по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир и пресс-секретарь Матан Сиди. В самой встрече принимал участие только Зеэв Элькин, который, по сообщению пресс-службы премьер-министр, оказывал помощь при переводе, как неоднократно делал это в прошлом в ходе встреч израильских премьера-министров с президентом России Путиным.

    Встреча в Москве готовилась несколько дней и состоялась с одобрения США. Как сообщает портал Walla, 4 марта Беннет побеседовал с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и сообщил ему о запланированном визите. Салливан не высказал возражений, однако подчеркнул, что США скептически относятся к перспективам влияния на позицию России. Встреча в Москве состоялась и с ведома Германии, Франции и Украины. Как сообщает "Кан", украинская сторона приветствовала возможность израильского посредничества. "Мы рады, что наметился прогресс", - заявили в руководстве Украины. Руководство Турции также было посвящено в тайну встречи Беннета и Путина и предоставило свое воздушное пространство для пролета израильского самолета, направлявшегося в Москву.

    Встреча Путина и Беннета продолжалась около трех часов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, главной темой переговоров была ситуация в Украине. По сообщению телеканала "Кешет", речь также шла о переговорах с Ираном и о свободе действий Израиля в Сирии. Также обсуждалось положение евреев и еврейских общин в связи с тем, что израильские официальные источники называют "конфликтом". По сообщению некоторых СМИ, По сообщению некоторых СМИ, в ходе встречи Беннет попросил о создании нескольких "гуманитарных коридоров" для эвакуации из зоны боевых действий евреев и для их дальнейшей репатриации. Но официально никакие подробности о содержании встречи не разглашались.

    Сразу после завершения встречи с президентом России, премьер-министр Нафтали Беннет побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из Москвы Беннет отправился в Германию для встречи с канцлером Олафом Шольцем, который лишь несколько дней назад был в Израиле с официальным визитом. Предполагается, что речь идет о продолжении посреднической миссии премьер-министра.

    Канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона подтвердила, что перед встречей премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор Беннета с Макроном.
    Из Парижа также сообщают, что после того, как Беннет проведет в Германии встречу с канцлером Олафом Шольцем, израильский премьер, вероятнее всего, отправится сразу во Францию на встречу с Макроном.
















  • Великая Исландия
  • Shanna Castellanos 84782519
    Неужели нет плана у армии ,чтобы деблокировать город..?Даже если по «зелёному коридору «выведут нуждающихся жителей,то сколько дней ещё выстоит Мариуполь в этой блокаде под постоянным шквалом огня ???Ведь знают же ,что это важный стратегический город и рашистам он очень необходим ,они будут ВСЕ делать ,чтобы занять его и там закрепиться ..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини