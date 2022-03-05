"Евакуації потребують близько 400 тисяч жителів Маріуполя - їх взяли в заручники російські військові", - мер Маріуполя

Місто вже шість днів перебуває під ворожими обстрілами

Як повідомляє Цензор.НЕТ, маріупольський міський голова Вадим Бойченко в ефірі інформаційного телемарафону розповів про ситуацію в оточеному російськими терористами місті:

"Зараз місто знаходиться в блокаді, нас вбивають як націю, як народ України.

Окупанти сьогодні стріляють по житлових масивах. Літаки сьогодні скидали бомби. Я отримав як мер організувати транспорт і локації для евакуації людей. І в цей момент, як ми йшли, ворожі російські війська порушили режим тиші й почали обстріл. Дивом не постраждали люди, але постраждала техніка.

Нам потрібні гарантії безпеки. Шість днів йдуть обстріли. Ми сподіваємося, що сьогодні переговори прийдуть до того, щоб був коридор. Ми, зі свого боку, робимо все необхідне", - запевнив він.

За словами Бойченка, евакуації потребують близько 400 тисяч жителів Маріуполя - їх взяли в заручники російські військові.