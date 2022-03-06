Російських арбітрів не призначатимуть на матчі турнірів під егідою УЄФА
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Союз європейських футбольних асоціацій ухвалив рішення не призначати російських арбітрів на матчі турнірів, які проводяться під егідою організації.
Про це у Facebook повідомляє Українська Асоціація Футболу, інформує Цензор.НЕТ.
"УЄФА ухвалив рішення не призначати російських арбітрів на матчі турнірів, які проводяться під егідою організації", - йдеться в повідомленні.
Раніше ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські клуби та збірні від участі в міжнародних змаганнях.