Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Воєнне командування окупантів відібрало у своїх бійців документи і наказало таємно вивозити тіла ліквідованих солдатів у пункти постійної дислокації

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Воєнне командування окупантів відібрало у своїх бійців документи і наказало таємно вивозити тіла ліквідованих солдатів у пункти постійної дислокації
Командування російськими окупаційними силами видало наказ, за яким у солдат відібрані документи. Також наказується таємно евакуювати тіла ліквідованих до пунктів постійної дислокації, а в разі неможливості - знищити тіла місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Оперативного командування "Північ".

Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам‘ять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбитих російських солдатів ніхто не збирається рахувати. Вони привезли із собою крематорій, - Зеленський

Воєнне командування окупантів відібрало у своїх бійців документи і наказало таємно вивозити тіла ліквідованих солдатів у пункти постійної дислокації 01
Воєнне командування окупантів відібрало у своїх бійців документи і наказало таємно вивозити тіла ліквідованих солдатів у пункти постійної дислокації 02

Топ коментарі

  • Amber




    руSSкие "чудо-богатыри")

    Шел десятый день, как "доблестные" российские войска брали Харьков... но почему-то получалось, что всегда брали в рот)
    Сибірнаш Чунг


  • alexandr shamov
    Собаке у нас и то больше почестей
  • Неоновая Вывеска
    Собакам собачья смерть. Прошу прощения у собачек за сравнение с кацапами
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