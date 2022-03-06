Воєнне командування окупантів відібрало у своїх бійців документи і наказало таємно вивозити тіла ліквідованих солдатів у пункти постійної дислокації

Командування російськими окупаційними силами видало наказ, за яким у солдат відібрані документи. Також наказується таємно евакуювати тіла ліквідованих до пунктів постійної дислокації, а в разі неможливості - знищити тіла місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Оперативного командування "Північ".

Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам‘ять.

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