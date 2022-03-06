Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Shell пообіцяла передати Україні виручені від продажу російської нафти кошти

8 92636
Shell пообіцяла передати Україні виручені від продажу російської нафти кошти
У п’ятницю нафтова компанія Shell купила вантаж російської нафти за рекордно великою знижкою. Цю угоду розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Мені сказали, що Shell непомітно купила російську нафту. Одне запитання до них: чи не пахне українською кров’ю для вас російська нафта?", — очільник відомства закордонних справ Кулеба дорікнув Shell за купівлю російської нафти.

Британсько-нідерландська компанія Shell відреагувала на цю критику, повідомляє офіційний Twitter компанії, про що інформує Цензор.НЕТ. І повідомила, що прибуток від угоди направлять до спеціального фонду допомоги Україні. Компанія визнала, що не може в короткі терміни повністю відмовитися від поставок з росії.

"Ми приголомшені війною в Україні і чітко заявили про свій намір вийти зі спільних підприємств із "Газпромом". Але відповідно до чинних санкцій ми працюємо над тим, щоб і надалі надійно постачати енергію нашим клієнтам", – йдеться в заяві Shell.

Компанія додала, що пізніше разом із благодійними організаціями Shell витратить ці кошти на гуманітарну допомогу жертвам агресії РФ в Україні.

Читайте також: 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців", - Financial Times

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    нічо лічного - тілько бізнес...
  • Nadezhda Mezentseva
    вчера зашла на SHELL возле дома. Оказалась, весь персонал уволился после моей позавчерашней беседы с ними и с клиентами. В основном это были 20-25 парни и девушки. Мне лучше, мне легче выполнять мой план- минимум 5 заправок в день и 5 писем в корпоративные департаменты Shell

  • Маqsat Seıilhan Qydyrbaqytuly
    Врядли, пока россия не восстановить границу украины, спуска теперь не будет
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини