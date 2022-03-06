Shell пообіцяла передати Україні виручені від продажу російської нафти кошти
"Мені сказали, що Shell непомітно купила російську нафту. Одне запитання до них: чи не пахне українською кров’ю для вас російська нафта?", — очільник відомства закордонних справ Кулеба дорікнув Shell за купівлю російської нафти.
Британсько-нідерландська компанія Shell відреагувала на цю критику, повідомляє офіційний Twitter компанії, про що інформує Цензор.НЕТ. І повідомила, що прибуток від угоди направлять до спеціального фонду допомоги Україні. Компанія визнала, що не може в короткі терміни повністю відмовитися від поставок з росії.
"Ми приголомшені війною в Україні і чітко заявили про свій намір вийти зі спільних підприємств із "Газпромом". Але відповідно до чинних санкцій ми працюємо над тим, щоб і надалі надійно постачати енергію нашим клієнтам", – йдеться в заяві Shell.
Компанія додала, що пізніше разом із благодійними організаціями Shell витратить ці кошти на гуманітарну допомогу жертвам агресії РФ в Україні.