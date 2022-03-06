ЄС має повністю позбавитися залежності від нафти та газу з РФ, – фон дер Ляйєн

Країни Євросоюзу мають повністю позбавитися залежності від газу, нафти та вугілля з Росії шляхом диверсифікації, енергоефективності та переходу на відновлювані джерела енергії.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.

"Енергія залишається одним із критичних питань. ЄС повинен позбутися залежності від російської нафти, газу та вугілля. Для цього ми повинні диверсифікувати постачання, досягти кращих результатів в енергоефективності і ми маємо масштабно інвестувати у відновлювані джерела енергії", – сказала фон дер Ляйєн.

Глава Єврокомісії зазначила, що Іспанія забезпечує значний обсяг свого енергоспоживання за рахунок відновлюваних джерел енергії, та закликала прискорити роботу щодо створення систем для передачі енергії між Іспанією та іншими державами ЄС.

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Фон дер Ляйєн також наголосила, що ЄС має допомогти споживачам у зв'язку зі зростанням цін на вуглеводні в Європі у 2021-2022 роках. За її словами, ця тема стане однією з ключових на саміті ЄС у Франції у березні.