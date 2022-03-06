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ЗСУ з повітря знищили колону російської техніки під Ірпенем

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ЗСУ з повітря знищили колону російської техніки під Ірпенем
Окупанти планували таким чином взяти Київ у кільце.

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар повідомила про знищення Збройними силами Україні колони російської військової техніки на Київщині. Про це вона написала у Facebook, інформує Цензор.НЕТ, та відповіла у коментарях, що інформація перевірена.

"Колона російської техніки, яка з Ірпеня йшла на Стоянку для прориву на Гореничі, розбита ЗСУ з повітря. Дулю вам, а не Київ в облозі", – йдеться у її повідомленні.

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Топ коментарі

  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Не захоплене. Родичі кажуть, що весь день сиділи в підвалі, бо по вулицях били орки з артилерії, але сам Ірпінь наш. Йшли з Гостомельського аеродрому, як я розумію, по краю Ірпеня колоною, ну тепер там і лежать. Далі пойми річки Ірпінь кацапам не пройти ніколи. Там ще в 1941 році була лінія оборони Києва вздовж річкової пойми. І німці там не змогли пройти. Залишки дотів там досі по київській стороні пойми. Пойма -це торфянистий грунт, висушене раніше болото. Річка Ірпінь не широка, але танки там застрягнуть. Пойма широка, відкрита. З київського боку густий ліс і кацарів з того лісу стріляти в їх танках, як у тирі. У кацапів взяти Київ зі зторони Ірпеня, зокрема, жодних шансів. Не переймайтеся.
  • Nadezhda Mezentseva
    в США огромное колво людей отказываются заправляться на заправках SHELL.

    Лично я, специально останавливаюсь, если проезжаю мимо этих заправок, захожу во внутрь и обьясняю персоналу, почему я не покупаю у них бензин. Спокойно, но убедительно, долго и терпеливо, показывая фото Харькова и Бородянки. Обычно , этот перформанс, собирает много других клиентов, многие сразу понимают и перестают быть клиентами SHELL . И это необычно для американцев, и гарантирую, что они рассказывают об этом своим друзьям и коллегам. Так мне мой клиент , кот. я не видела 3 года, вдруг,вчера посоветовал не заправляться на Shell . Давайте все вместе поможем Shell избавиться от обязательств клиентам и от самих клиентов, что бы Shell наконец прекратила покупать российскую нефть
  • Jimmy Hill
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