ЗСУ з повітря знищили колону російської техніки під Ірпенем
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Окупанти планували таким чином взяти Київ у кільце.
Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар повідомила про знищення Збройними силами Україні колони російської військової техніки на Київщині. Про це вона написала у Facebook, інформує Цензор.НЕТ, та відповіла у коментарях, що інформація перевірена.
"Колона російської техніки, яка з Ірпеня йшла на Стоянку для прориву на Гореничі, розбита ЗСУ з повітря. Дулю вам, а не Київ в облозі", – йдеться у її повідомленні.