За 10 днів війни російські окупанти вбили 194 особи на Харківщині

Російсько-окупаційні війська від початку вторгнення до України вбили 194 особи у Харківській області.

Про це у Telegram повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

З початку війни російські окупанти вбили на Харківщині 194 людини, серед них – 126 цивільних, у тому числі – 5 дітей.

"Серед загиблих – 35 військових ЗСУ, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 прикордонники, 4 десантники Харківського національного університету повітряних сил, 1 працівники Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

Поранено під час обстрілів в області 433 особи, серед них 312 – цивільні.

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