Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink , - Зеленський провів розмову з Маском
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Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Ілоном Маском.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.
"Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти. Але про це – вже після завершення війни", - відзначив Зеленський.