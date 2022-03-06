Мережі газопостачання пошкоджено у шести областях України, - Оператор ГТС

Через бойові дії Оператор ГТС зупинив роботу 16 газорозподільних станцій у Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Луганській областях.

Про це Оператор повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Без газу залишаються сотні тисяч побутових споживачів. Зважаючи на значні пошкодження в мережах регіональних операторів газорозподільних мереж (облгазів) та активні військові дії, на частині ГРС наразі неможливо відновити газопостачання", - йдеться в повідомленні.

Попри надзвичайні умови роботи українські газовики продовжують забезпечувати потреби України. За попередню добу 4 березня для внутрішніх споживачів ОГТСУ протранспортував 76,5 млн кубометрів газу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС має повністю позбавитися залежності від нафти та газу з РФ, – фон дер Ляйєн