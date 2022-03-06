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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів за кордон на 6 березня

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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів за кордон на 6 березня
Більшість з них направляються в Польщу

Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Укрзалізниці у Facebook публікує графік евакуаційних потягів за кордон на 6 березня:

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням о 05:27;
  • № 950 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням 07:10;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль (схемою 15 вагонів), відправленням о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 08:52;
  • № 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 09:00;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр-2 о 09:30;
  • № 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;
  • № 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр-3);
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40;
  • № 939/940 Харків – Хелм, відправленням о 17:00;
  • № 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

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Топ коментарі

  • Post-AV
    Знаешь, я видел пару роликов с "плохим поведением беженцев в Кишиневе". Один не знаю где снят, но только не в Молдове) На втором претензии лысого гавнюка, сводящиеся к крутизне машин из Одессы, к тому, что их владельцы устроились в лучшем отеле и там гуляют в ресторане. Ну есть быдляки, я не отрицаю, пересекающие границу за бабло. Вроде как слышал, что до 5000 евриков доходит ставка. Но в массе едут рядовые люди, как обеспеченные, так и не очень. Потому насрать на тех мажоров. Молдоване при необходимости тоже не дураки в морду дать)
  • Артем Алексин
    Весело с дивана воевать? А мне вот под сиренами не очень.

    Я просто указал на факт того, что мы часто пренебрегаем добротой и принимаем её как норму, от того многие борзеют и ведут себя по свински. Не надо так - это всё что я хотел сказать.
  • Post-AV
    Не верьте. Это единичные случаи, ибо дураков везде хватает, особенно среди мажоров. Сейчас какая то массированная атака идёт, очернить беженцев. Причем по всем странам. И понятно, кем эта атака срежиссированна. Нормально себя ведут украинцы. Многие работу начали искать, чтобы на шее у других не сидеть. А что мажоры по ресторанам гуляют... Ну деньги есть и гуляют. Их дело
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