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Путін прорахувався з Україною, це загрожує йому втратою влади протягом 12 місяців, - Bloomberg

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Путін прорахувався з Україною, це загрожує йому втратою влади протягом 12 місяців, - Bloomberg
Президент країни-агресора Володимир Путін не врахував обмежені можливості Росії при спробі захопити Україну, така помилка, скоріш за все, коштуватиме йому влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папік, якого цитує Bloomberg

 На думку Папіка, російський президент проігнорував матеріальні обмеження його війська і країни загалом, на які треба було зважати при прийнятті рішення про напад. Також на ситуацію впливає те, що Україна чинить значний спротив.

У кінцевому підсумку, прогнозує аналітик, ці фактори можуть призвести до краху Путіна як лідера Росії, і це станеться протягом найближчих 12 місяців.

"По-перше, українці борються дуже, дуже жорстко. По-друге, російські військові не мали досвіду ведення справжніх війн. І по-третє, Україна є дуже складним місцем для вторгнення.

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Я насправді вважаю, що те, що відбувається в Україні, надзвичайно жахає, але й обнадіює. Ми спостерігаємо те, чого давно не бачили – ми бачимо народження нової національної ідентичності. Справа в тому, що те, що ми зараз бачимо в Україні, є народженням справді самосвідомої нації.

І я думаю, що це дійсно може бути дуже цікавою можливістю інвестування протягом наступного десятиліття, за умови, що вони (українці) відіб'ють цю спробу окупації, та матимуть незалежність у майбутньому.

Це велика країна, вона знаходиться в Європі, і у цієї країни є великий потенціал".

Папік додав, що "дає Путіну 12 місяців", оскільки коли політики приймають надзвичайно погані рішення й ігнорують обмеження в своїх спроможностях, на них чекає кара.

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Топ коментарі

  • Cinichny Bandera
    Корисні інформаційні ідіоти

    Послухав два ефіри Латиніної, потім ще декількох росіян і наших. І ось що я вам скажу. Нас починають годувати російськими фейками та розказнями, які закидають через так званих російських лібералів та корисних ідіотів з Заходу.

    Всі ці розмови про танки, які росіяни кидають, бо не хочуть воювати. Насправді не хочуть вони воювати, бо у нас ще зима, вночі мінусова температура в полях, слякоть, чорнозем і засідки на дорогах. Тому вони звертають з доріг, де його їх чекають засідки. Далі йдуть полем, поки не грузнуть в багнюці.

    Споживання палива зростає взимку в рази. Коли в танка закінчується паливо десь посеред лісу, то тут є два рішення - або можна лишитись в полі біля танка і чекати поки з посадки в тебе прилетить Джавелін. Або бігти ховатись в найближчу лісосмугу. Розмови про гарних росіян, що спеціально випалюють паливо, щоб потім здатись - це залиште для лохів.

    Те саме стосується льотчиків, що начебто скидають бомби не на мирні об'єкти, а кудись в поле, щоб тільки не бомбити мирних українців. Наївно вірити в таке, бо в льотчика є чітке завдання, що куди скинути. Для цивільної людини це може бути якийсь цивільний, там будинок чи лікарня - для льотчика це просто "об'єкт", де зараз знаходиться штаб українців, родина генерала чи перебуває особисто Зеленський.

    Чому льотчик може не скинути бомбу? А ви гляньте на записи пілота - там на листочку є географічна позначка і надпис "Стрєла". Тобто по них відпрацювали з тієї точки з ПЗРК "Стрєла". Якщо він побачить старт ракети, то буде маневрувати. Те саме стосується роботи зеніток і т.п.. Заходити на бомбардування може декілька разів, а потім в льотчика починає закінчуватись пальне, і щоб долетіти до бази льотчик скидає бомбу в поле, щоб літак став легше. Тепер більше зрозуміло, звідки ці розповіді про гарних льотчиків-росіян?

    Взагалі коли журналісти та розслідувачі починають по колу як мантру повторювати розповіді про 90% російської армії, що вже використана в Україні, то я б напрягся - це не так. Вони перегруповуються і ще будуть атакувати. Більшість цих "експертів" бере свої аналітичні данні з декількох блогів, слухає по колу всяких там аналітиків-політологів тіпа Соловья, Сладкова, Фельгенгауера і Ко. І потім один одному переповідають, як воно насправді.

    Війна ще триває. І гарматного м'яса та техніки там ще вистачає. Жодних сентиментів про гарних росіян, особливо якщо вони в російській формі.

    Антон Павлушко, Аналітик «InformNapalm»
    https://t.me/informnapalm/3945
  • Артем Алексин
    Ні, це загрожує йому втрати кисню протягом настіпного тижня.
  • Жека Руднев
    12 месяцев? А нам тут что, получается, ждать, когда через 12 месяцев пыня подохнет? 12 месяцев мы будет умирать, пока какой то сранный блумберг делает прогнозы?
    НЕБО ЗАКРОЙТЕ, ПАДЛЫ, а не стройте там предположения, когда карлик потеряет власть!
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