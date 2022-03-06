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Офіс генпрокурора контролює умови утримання полонених росіян, - Венедіктова

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Офіс генпрокурора контролює умови утримання полонених росіян, - Венедіктова
Офіс генерального прокурора здійснює контроль за умовами утримання полонених російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила у Твіттері.

"Провела координаційну нараду з державними і правоохоронними органами щодо питання військовополонених. Ми - цивілізована правова країна, тож вживаємо всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими", - написала вона.

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Топ коментарі

  • НБ
    Куди ти лізеш, тупа вівця! Негайно відновіть військову прокуратуру і військові трибунали. Ви там з своїми "довгограючими" здирницькими судами і прокуратурою роками справи тянете. А тут війна! Рішення по військовим злочинам у воєний час мають приймати військові. І швидко! Ви ще полонених військових злочинців під заставу почніть видавати і це буде взагалі апофеоз вашого зеленого ********...
  • alexandr shamov
    Как пекчись , придет время, сама с ними будешь сидеть.
  • Oleksandr Kulchytskyy
    Офіс прокурора повинен проконтролювати, що кожен з них повернеться або в цинку або без вказівних пальців!!! Мітка про перебування в Україні. Хай дякують що з головою... пустою.
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