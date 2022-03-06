Офіс генпрокурора контролює умови утримання полонених росіян, - Венедіктова
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Офіс генерального прокурора здійснює контроль за умовами утримання полонених російських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила у Твіттері.
"Провела координаційну нараду з державними і правоохоронними органами щодо питання військовополонених. Ми - цивілізована правова країна, тож вживаємо всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими", - написала вона.