Лікарні в окупованому Криму переповнені військовими РФ: Цивільні змушені звертатися до приватних клінік

В окупованих Росією кримських містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими російськими військовими.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

У кожному місті перебуває близько 1000-1500 поранених.

Зазначається, що ці лікарні приймають лише військових, цивільні змушені звертатися або до приватних клінік або їхати в бік окупованого Сімферополя.



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