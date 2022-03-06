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Лікарні в окупованому Криму переповнені військовими РФ: Цивільні змушені звертатися до приватних клінік

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Лікарні в окупованому Криму переповнені військовими РФ: Цивільні змушені звертатися до приватних клінік
В окупованих Росією кримських містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими російськими військовими.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

У кожному місті перебуває близько 1000-1500 поранених.

Зазначається, що ці лікарні приймають лише військових, цивільні змушені звертатися або до приватних клінік або їхати в бік окупованого Сімферополя.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Видимо туристические сезоны, да и просто нормальная цивилизованная жизнь, для Крыма закончилась надолго
  • клаус хаус
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