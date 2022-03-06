ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Росії

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Росії.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, ЄСПЛ наказав Росії гарантувати безпечний прохід гуманітарної допомоги

Європейський суд з прав людини повторив проміжне рішення за позовом "Україна проти Росії", де заборонив країні-агресорці обстрілювати цивільну інфраструктуру нашої країни. Відповідне рішення затверджено і для всіх майбутніх скарг України проти Росії, повідомила суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська.

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