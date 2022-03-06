Путін має програти. Ми розробили план протидії російській агресії, - Джонсон
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Прем'єр-міністр Великобританії заявив, що на зустрічах зі світовими лідерами він представить план протидії російській загрозі.
План, згідно з прес-релізом, закликає країни мобілізувати "міжнародну гуманітарну коаліцію для України, підтримати Україну в її зусиллях із забезпечення власної самооборони та максимально посилити економічний тиск на путінську Росію".
Джонсон має намір сказати своїм колегам, що вони мають об'єднатися у рамках його плану, щоб російський президент Володимир Путін "зазнав поразки у своїх амбіціях".
"Недостатньо висловити нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах - ми маємо захистити його від тривалих спроб переписати правила за допомогою військової сили", - додав прем'єр-міністр.