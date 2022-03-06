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Російськи картки прийматимуть 7 країн та дві псевдореспубліки, - Центробанк РФ

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Російськи картки прийматимуть 7 країн та дві псевдореспубліки, - Центробанк РФ
Центробанк Росії радить росіянам брати за кордон валюту у готівці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центробанку Росії.

"Усі картки міжнародних платіжних систем VISA і MasterCard, випущені російськими банками, продовжать працювати на території Росії у звичайному режимі до закінчення терміну їх дії. Операції з них обробляються всередині країни в Національній системі платіжних карток, і санкції на них не впливають", - йдеться в повідомленні.

Водночас транскордонні операції з карток VISA та MasterCard будуть недоступні. Це стосується як оплати покупок в іноземних Інтернет-магазинах, так і використання цих карт за кордоном.

У разі виїзду за кордон рекомендується брати з собою готівкову валюту та картку "Мир" для тих країн, де вона приймається. На сьогоднішній день це Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та псевдореспубліки Південна Осетія і Абхазія.

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Топ коментарі

  • Хроники Хаоса
    Психолог нужен всему этому стаду, которое живет в России. Я как россиянин говорю. 90% (особенно в провинции) тут абсолютно конченые тела, без мозгов. Дело не только в бункерном огрызке. Про эту конченую страну без мата нельзя сказать.
  • Хроники Хаоса
    Я в Москве. Тут бункерного ненавидит каждый второй. Но опять, большинство только санкции озаботили, а не сама война с её ужасом. 90% даже в Москве орали "Крым наш". Тогда и понятно стало что вокруг скот а не люди. Не повезло в России родится короче.

    В Германии в 1938 наверное такие тоже были, но и они ответили за свою страну. И я отвечу. Вот так и живу. Жду когда прилетит ответка за понты фюрера. Уже с 2008 года. Скоро уже.
  • Pavel B 2f9ec440
    Российский бронеавтомобиль «Тигр-М», уничтоженный в районе Николаева, из которого взяты в плен 4 российских oккупанта.

    https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500176564214013959?s=20&t=ac0qyJ1cqpDJR6heMvhtCQ

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