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Придністров'я поки виключає свою участь у війні проти України

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Придністров'я поки виключає свою участь у війні проти України
Невизнана Придністровська Молдавська Республіка перебуває у підвищеному ступені бойової готовності, але поки виключає свою участь у війні проти України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Глава самопроголошеної ПМР Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів ЗС ПМР у війні Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

При цьому також повідомляється про те, що більшість військовослужбовців Придністров'я не хочуть брати участь у бойових діях на території України.

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Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Еще бы. Там одна-две точки-у, и Приднестровье - снова молдавское.
  • Яр Холодний
    Їх після цього попередили що це можна розцінить як офіційне оголошення війни Адже однієї Точки-У досить щоб перетворить армійські склади *********** у Придністров"ї - в пекло а половину їх території - в непридатну для проживання місцевість І вони притихли
  • Val Yanov
    Не понял. Приднестровье уже вступило в войну в первый же день атаковав батальон связи в Подольске одесской области. И Генштаб верит?
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