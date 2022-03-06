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Україна створюватиме повноцінні табори для військовополонених РФ, їх вже сотні, - Арестович

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Україна створюватиме повноцінні табори для військовополонених РФ, їх вже сотні, - Арестович
Україна створюватиме повноцінні табори для російських військовополонених.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалюватимемо рішення організовувати централізоване утримання полонених за всіма законами Женевської конвенції, з усіма вимогами, яких, до речі, досить багато і вони не прості, досить складні. Але вже йдеться про табори, бо така кількість полонених. Як затриманих чи заарештованих їх тримати не вдається. Мова йде про сотні", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми – воїни світла, ми не фашисти, - Арестович закликав гуманно поводитися з російськими полоненими

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Ну вот, самая сильная армия современности, угроханны на неё десятки лярдов долларов, всё себя с американцами сравнивают, естественно со своими пАбИдами, а тут фошиздо-бендеровцы для них лагеря военнопленных создают со всеми конвенциями... Ни стыда, ни совести
  • Віктор Легітімов
    Вони не пропускають нашу гуманітарну допомогу, не дотримуються жодних правил щодо зелених коридорів, створюють живі щити з наших громадян для захисту своїх військових обєктів. Ми маємо дотримуватись якихось правил причому війна офіційно не обявлена це ж "спец операція" і "учения". Де логіка? Хіба для того щоб вони робили те ж із нашими полоненими але невже хтось справді вірить що ці нелюди на це звадають? Якщо вони плювати хотіли на самих же своїх і на якісь там правила і закони...
  • Michael Krishtopa 1df41f20
    обещали же по два раба каждому - ну что теперь за разводняк???
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