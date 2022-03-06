Україна створюватиме повноцінні табори для військовополонених РФ, їх вже сотні, - Арестович

Україна створюватиме повноцінні табори для російських військовополонених.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалюватимемо рішення організовувати централізоване утримання полонених за всіма законами Женевської конвенції, з усіма вимогами, яких, до речі, досить багато і вони не прості, досить складні. Але вже йдеться про табори, бо така кількість полонених. Як затриманих чи заарештованих їх тримати не вдається. Мова йде про сотні", - пояснив він.

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