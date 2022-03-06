Розпочато розслідування ракетного обстрілу з боку військ РФ біля дитячої лікарні Охматдит, - прокуратура

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, збройними силами Російської Федерації здійснено ракетний обстріл в районі Повітрофлотського мосту в столиці, поруч з територією найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.

"Пошкоджено 9 поверх центрального корпусу лікарні. Діти з батьками та лікарі перебували в укритті, тому не постраждали. Наразі триває документування чергового злочину військослужбовців РФ. Досудове розслідування здійснює Шевченківське управління поліції ГУ Нацполіціі в м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Дитяча лікарня, попри ракетні атаки країни-агресора, продовжує надавати допомогу й укриття важкохворим дітям, їхнім батькам та містянам.

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