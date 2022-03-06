Вже 3 тисячі добровольців зі США прагнуть воювати за Україну

Американські ветерани захотіли добровольцями приєднатися до Інтернаціонального легіону Україні.

Представник посольства України у Вашингтоні повідомив "Голосу Америки", що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії, інформує Цензор.НЕТ. Висловили бажання і в інших країнах. Переважно люди із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.

Метью Паркер, уродженець американського штату Південна Кароліна, чоловік із сивиною у волоссі, батько чотирьох дорослих дітей, сказав виданню, що в роки служби в Армії США був інструктором, а також бойовим командиром, керував солдатами в бойових ситуаціях.

Для нього боротьба в Україні - більше, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато волонтерів, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запускає сайт для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони країни

"Президент Росії Володимир Путін "вже захопив Крим", - сказав він. "Чого не можна було допускати. Це була слабкість міжнародної спільноти. Йому не можна дозволити захопити решту України".