США прагнуть збільшувати оборонну, гуманітарну та економічну допомогу Україні, - Білий дім

Президент США Джо Байден під час розмови з Володимиром Зеленським наголосив, що його адміністрація прагне збільшувати оборонну, гуманітарну та економічну допомогу Україні та намагається отримати від Конгресу додаткове фінансування на це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.

Байден наголосив на поточних діях, які здійснюються США, їхніми союзниками та партнерами, а також приватною промисловістю, щоб підвищити витрати Росії через її агресію проти України.

Президент США привітав рішення Visa і Mastercard призупинити обслуговування в Росії.

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Адміністрація Байдена посилює безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом США для забезпечення додаткового фінансування.

Байден знову висловив стурбованість нещодавньою атакою Росії на Запорізьку атомну електростанцію та високо оцінив майстерність та хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані.

Також Байден та Зеленський обговорили останній раунд переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

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