США прагнуть збільшувати оборонну, гуманітарну та економічну допомогу Україні, - Білий дім
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.
Байден наголосив на поточних діях, які здійснюються США, їхніми союзниками та партнерами, а також приватною промисловістю, щоб підвищити витрати Росії через її агресію проти України.
Президент США привітав рішення Visa і Mastercard призупинити обслуговування в Росії.
Адміністрація Байдена посилює безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом США для забезпечення додаткового фінансування.
Байден знову висловив стурбованість нещодавньою атакою Росії на Запорізьку атомну електростанцію та високо оцінив майстерність та хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані.
Також Байден та Зеленський обговорили останній раунд переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.