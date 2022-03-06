США та Польща працюють над можливістю надання Україні винищувачів МіГ-29 і штурмовиків Су-25, - CNN

США працюють з Польщею над можливістю надання Польщею винищувачів Україні, а також консультуються про це з іншими союзниками.

Як пише CNN, цю інформацію підтверджує представник Білого дому, оскільки президент України Зеленський наполягає на тому, щоб країни Східної Європи відправили винищувачі в країну для боротьби з російською агресією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

В рамках переговорів з Польщею США визначають, які "можливості ми могли б надати для підтримки Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки в Україну", сказав представник.

Представник сказав, що відправка винищувачів в Україну є "суверенним рішенням, яке повинна прийняти будь-яка країна", і зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань, в тому числі те, як літак буде перекинутий з Польщі в Україну.

Два депутати, які брали участь у телефонній розмові з українським президентом, заявили, що Зеленський сказав, що Польща дала зрозуміти, що готова відправити винищувачі МіГ, але "вони тільки чекають, коли США дозволять це".

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Так, Польща може надати Україні винищувачі МіГ - 29 і штурмовики Су-25, отримавши натомість від США винищувачі F-16, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американській адміністрації.