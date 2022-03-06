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Німеччина та Ізраїль мають спільну мету якнайшвидшого припинення війни в Україні

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Німеччина та Ізраїль мають спільну мету якнайшвидшого припинення війни в Україні
Центральною темою зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом у Берліні були результати переговорів між Беннетом і президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися 5 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер речника німецького уряду Штеффена Гебестрейта.

Лідери Німеччини та Ізраїлю погодилися підтримувати тісні контакти і що "спільна мета залишається якнайшвидше припинити війну в Україні".

"Ми будемо працювати над цим усіма силами", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після зустрічі з Путіним ізраїльский прем'єр Беннет провів телефонну бесіду із Зеленським та полетів у Берлін

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Топ коментарі

  • клаус хаус
  • Сергей Осадчий bf081de4
    Вже припиняли у 2014му. Досить!
    Ласкаво просимо на корабель...
  • Joshua Merlin
    две проститутки собрались в придорожной палатке и рассуждают какая из них насрала в душу соседу больше... немцы - сумасшедшая агент штази меркель не пустила в НАТО, израиль отказался предоставлять системы ПВО... вопрос - а может быть таких друзей за *** и за борт... как в анекдоте, когда капитан собирает команду и говорит - запомните... у нас на корабле никто не ругается, а кто ругается - того за *** и за борт...
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