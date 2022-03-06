Новини • Війна

Прокурорів Гааги треба негайно відправити у Чернігів, тут відбувається реальний геноцид, - мер Атрошенко

24 25015
Прокурорів Гааги треба негайно відправити у Чернігів, тут відбувається реальний геноцид, - мер Атрошенко
У Чернігів треба терміново відправити прокурорів з Гааги, які фіксуватимуть застосування забороненої зброї, адже в місті діється реальний геноцид.

Про це мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"У Чернігів потрібно терміново надсилати прокурорів з Гааги, які фіксуватимуть застосування забороненої у світі зброї", - сказав Атрошенко.

Він також звернув увагу, що по місту постійно завдають авіаударів.

"Льотчики – це просто бездушні мерзоти і фашисти. Вони скидали у хорошу видимість (вдень це відбувалося) бомби з малих висот. Вони чудово бачили, куди вони скидали величезні бомби – на житловий мікрорайон. Було знищено кілька будинків у районі вулиці Чорновола. Там постраждали тисячі квартир", - сказав Атрошенко.

Він додав, що тільки у нього на очах рятувальники дістали з-під завалів тіла "близько 25–30 людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернігові поховали загиблих внаслідок авіаудару військ РФ, - Атрошенко. ВIДЕО

Міський голова не зміг відповісти на запитання, скільки у Чернігові загиблих. Він розповів, що у влади є статистика лише про поранених, які надійшли до лікарень (деякі з них пізніше померли). "От цих людей, які надійшли пораненими, вже набагато більше ніж 300", – сказав Атрошенко. І цивільного населення, уточнив він, серед них більше половини.

За словами Атрошенка, через постійні обстріли поки що неможливо використати для поховань найбільший цвинтар міста.

"Ми навіть не можемо сьогодні використовувати свій цвинтар "Яцево". Ми тимчасово використовуємо цвинтар у Яловщині. Екскаватор риє траншеї, ми складаємо в ряд людей і в районі знаходження кожної труни ставимо табличку, щоб потім (нормально) перепоховати. Це жах. Це реальний. геноцид, абсолютно свідоме знищення українців", – переконаний Атрошенко.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПОВТОРЮЮ-ВСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
  • Gyro
    Авіаторів в полон не брати - на допиті вони нічого цікавого не скажуть, окрім того, що це їхній "первий вилєт"... Вони цінні військові спеціалісти, на навчання яких ворог витратив моторесурс, пальне та **********... Не можна припустити, що їх обміняють й згодом вони прилетять вбивати знову...
  • Неоновая Вывеска
    Отэто и есть та ,,денацификация", про которую говорил *****? Кацапов надо вырезать всех
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини