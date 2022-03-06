Ситуація в Охтирці, Тростянці та Маріуполі – на межі гуманітарної катастрофи, в Ірпені, Бучі та Гостомелі - вкрай складна, - радник керівника МВС Денисенко

Ситуація у низці міст Сумської області, перш за все, в Охтирці та Тростянці, а також у Маріуполі – на межі гуманітарної катастрофи.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Україна-24" у неділю вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дуже складна ситуація в низці міст Сумської області, насамперед, це Охтирка та Тростянець. Це міста, де фактично немає електроенергії, немає водопостачання. Реально міста знаходяться просто на межі гуманітарної катастрофи. У Тростянці росіяни просто обікрали усі магазини. Тільки завдяки старанням кількох місцевих людей випікається хліб та безкоштовно роздається людям. Якщо говорити про Маріуполь, то там триває досить складна ситуація. Вчора не вдалося зробити жодних гуманітарних коридорів, і ситуація, звісно, стоїть на межі гуманітарної катастрофи", – сказав Денисенко.

Загалом, за його словами, ніч пройшла відносно спокійно у межах кордону, як і у Києві. При цьому він наголосив, що на підступах до столиці стоїть величезна армада російської техніки, а ситуація в Ірпені, Бучі та Гостомелі вкрай складна.

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Крім того, він зазначив, що російські окупанти намагалися зробити прорив поблизу Балаклії у бік Дніпропетровської області, але уявні сили України розбили колону ворожої техніки, як і в Сумській області.