США закликають громадян негайно виїхати з Росії

Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян виїхати з Росії через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепу США.

"Не відвідуйте Росію через неспровокований та необґрунтований напад російських військових на Україну, можливе переслідування громадян США з боку представників російських урядових служб безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії, через COVID-19 та пов’язані з цим обмеження на в’їзд, тероризм, обмежені рейси в Росію та з Росії та довільне виконання місцевого законодавства. Громадяни США повинні негайно покинути Росію", - йдеться у повідомленні.

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