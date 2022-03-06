Гуманітарну допомогу можна безкоштовно відправляти "Новою поштою"

У всіх працюючих відділеннях "Нової пошти" можна безкоштовно та безадресно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Центру протидії дезінформації при РНБО.

У посилках можуть бути:

- продукти тривалого зберігання;

- медикаменти;

- засоби особистої гігієни;

- інші необхідні в умовах воєнного стану речі.

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"Щоб відправити гуманітарний багаж безкоштовно, клієнти повинні принести його в відділення "Нової пошти", які на поточний момент працюють, і відправити його, не вказуючи конкретного адресата", - пояснили у Центрі.