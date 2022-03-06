Радник керівника МВС Денисенко про ймовірність участі Білорусі у війні проти України: Якщо не буде неймовірного тиску Путіна, Лукашенко петлятиме й надалі
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "1+1" у неділю вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Станом на цю годину, я думаю, що ймовірність того, що Лукашенко свої частини... Потрібно розуміти, що їх небагато, білоруська армія, вона, порівняно невелика та демотивована, боєздатних частин там насправді не дуже багато. Хоча у нашій ситуації плюс 5-10 тисяч людей – це все достатньо серйозно, але я сподіваюся, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну, якщо не буде якогось глибинного, неймовірного просто тиску з боку Путіна, я вважаю, що Лукашенко петлятиме й надалі", – сказав Денисенко.
Він також звернув увагу на те, що серед чоловічого населення Білорусі зараз почалися панічні настрої: різко побільшало чоловіків, які масово виїжджають за кордон.
"Вони втікають із країни, бо бояться, що їх направлятимуть в Україну", – пояснив Денисенко.