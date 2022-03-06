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Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків. ФОТОрепортаж

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Війська РФ завдали ракетного удару по населених пунктах Житомирщини. Наразі відомо про руйнування житлових будинків та одну загиблу особу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Оперативна інформація. Житомирська область 06.03.2022 . Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Коростень загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей з підвального приміщення. Від ДСНС залучено 11 осіб та 2 од. техніки", - йдеться у повідомленні. 

Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 01
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 02
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 03
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 04

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Крім того, повідомляється, що внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Овруч зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 од. техніки.

Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 05
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 06
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 07
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 08
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 09
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 10
Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків 11

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Топ коментарі

  • Vedana
    Сволота. Все з білорусії стріляють.

    Нічого, віділлються вам наші сльози.
  • Lvbnhj
    Коротко..
    ...
    Касаби не люди..
    Мордор та ***** повинен бути знищений.
    .
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Підлога Маккартні
    Вот эти ребята были бы очень кстати!!!
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