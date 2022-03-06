"Укрзалізниця" продовжує евакуацію людей: розклад на 6 березня

"Укрзалізниця" перевезла до Харкова понад 50 тонн гуманітарної допомоги за добу та продовжуватиме евакуювати мешканців східних і центральних областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

На сьогодні заплановані такі рейси:

З Києва:

12:06 - №45 Ужгород - Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:00 ІС+ Дніпро - Київ

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:00 - №743 Київ - Львів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Лиман - Ужгород

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

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З Харкова:

12:36 - №46 Лиман - Ужгород

13:30 - ІС+ Харків - Львів

14:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:09 - №15 Харків – Рахов

17:00 - №723 Харків - Львів

19:27 - №795 Харків - Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Лиман

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З Дніпра:

14:26 - №41 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

Із Запоріжжя:

11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів

20:37 - №068 Запоріжжя - Львів

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №068 Львів - Запоріжжя

З Вінниці:

09:16 - №138 Лиман – Хмельницький

10:23 - №070 Запоріжжя - Львів

16:41 - №772 Хмельницький - Київ

17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський

17:43 - №086 Львів – Запоріжжя

18:07 - №055 Київ – Рахів

19:42 - №138 Хмельницький – Лиман

20:50 - №716 Львів – Київ

21:45 - №081 Київ – Ужгород

22:32 - №042 Трускавець – Дніпро

23:17 - №049 Київ – Трускавець

23:26 - №057 Київ – Ворохта

23:26 - №059 Київ – Чоп

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На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога. Також призначено спецрейс Тернопіль - Чернівці під евакуацію пасажирів харківських рейсів до Тернополя.

Крім того, евакуюємо й електропоїздами:

з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;

з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;

oрганізовано човниковий рух на ділянці Харків - Полтава - Кременчук.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Також на 6 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 08:52;

№ 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 09:00;

№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр-2 о 09:30;

№ 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;

№ 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр-3);

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40.

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