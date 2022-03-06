Панічні настрої у новостворених "патріотичних" акаунтах розповсюджує ворог, - Генштаб ЗСУ
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У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України.
На це звертають увагу у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.і. залежно від оперативної обстановки); "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами.
Ще раз нагадуємо - фільтруйте інформацію, довіряйте тільки перевіреним джерелам!
Ботів виявляйте і блокуйте!
Разом переможемо!", - закликають військові.