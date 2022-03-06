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Противника деморалізовано. Війська РФ ухиляються від прямого вогневого контакту з ЗСУ, - Генштаб

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Противника деморалізовано. Війська РФ ухиляються від прямого вогневого контакту з ЗСУ, - Генштаб
Російська армія має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.

"Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ. Ворога продовжує нести втрати! Разом переможемо! Слава Україні!!!", - повідомляють у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники України ведуть запеклі бої з утримання визначених рубежів, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 6:00 6 березня

Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Не панікуйте- жодне місто НЕ ЗАХОПЛЕНЕ! Вчорашні події в Херсоні та Мелітополі яскравий тому приклад.
  • Сашко Солянський
    О!!!
    Полізли дегенерати з гаслом Всьо пропало!
  • Сергей Галузин
    Точно весь? И Николаев и Одесса? В 41-м тебя бы расстреляли как паникёра. А в демократичной Украине ты ещё живёшь. Почувствуй разницу между настоящим фашизмом и фейковым. Мразь
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