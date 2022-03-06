В Енергодарі, Дніпрорудному та Бердянську проблеми з мобільним зв’язком

В Енергодарі не працює мобільний зв’язок від Vodafone, є проблеми з роботою Інтернету.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі не працює мобільний оператор Vodafone. За непідтвердженими поки що даними, аналогічна ситуація виникла і в сусідньому місті Дніпрорудне та навколишніх населених пунктах. Причини відсутності мобільного зв’язку намагаємося зв’язувати. Також в Енергодарі є проблема з роботою інтернет-провайдерів", - йдеться у повідомленні.

В Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили про відсутність мобільного зв'язку від Vodafone й у Бердянську.

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