Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 285 танків, 985 броньованих машин, 44 літаки, 48 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують нести величезні втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од,

ББМ ‒ 985 од,

артилерійських систем –109 од,

РСЗВ -50 од,

засоби ППО - 21 од,

літаків – 44 од,

гелікоптерів – 48 од,

автомобільної техніки - 447 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили у Генштабі.