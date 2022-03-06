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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 285 танків, 985 броньованих машин, 44 літаки, 48 гелікоптерів

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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 285 танків, 985 броньованих машин, 44 літаки, 48 гелікоптерів
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують нести величезні втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од,

ББМ ‒ 985 од,

артилерійських систем –109 од,

РСЗВ -50 од,

засоби ППО - 21 од,

літаків – 44 од,

гелікоптерів – 48 од,

автомобільної техніки - 447 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противника деморалізовано. Війська РФ ухиляються від прямого вогневого контакту з ЗСУ, - Генштаб

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Те відчуття, коли ти пілот "сверхдержави", стопицот годин нальоту, сім орденів, 34 медалі....і тебе підбив працівник УКРПОШТИ, а за шкірку тримає який то колгоспник Микола, який осьо саме околицю патрулював.

    06.03.2022 09:39
  • Sophia-Maria Duglass
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Теперь нам не скажут, что независимость нам свалилась на голову как подарок. Как государство мы состоялись.
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