Війська РФ обстрілюють житлові квартали Бучі та блокують доставку гумдопомоги жителям міста, – міськрада

Російські окупанти сьогодні, 6 березня, продовжують обстріл житлових кварталів Бучі на Київщині та блокують доставку гуманітарної допомоги для жителів громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

"Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали Бучі: кожна доба - боротьба за виживання. Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв'язку, інтернету... Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних жителів і навіть дітей, грабує магазини. Доставити гуманітарні вантажі неможливо: громада в облозі ворога", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що міськрада щодня отримує майже тисячу повідомлень від жителів Бучі та населених пунктів громади про потребу в продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій.

"Жителі просять допомогти хворим, тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Значна кількість жителів перебуває у підвалах", - наголошують у міськраді.

Читайте також: 206-й батальйон тероборони проводить евакуацію жінок і дітей із Ірпеня та Бучі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Там додають, що громаді потрібна підтримка, щоб "вистояти та вижити". "Допоможіть урятувати жителів громади", - підсумували в міськраді.