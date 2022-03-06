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Американська компанія з виробництва боєприпасів передасть Україні 1 млн патронів

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Американська компанія з виробництва боєприпасів передасть Україні 1 млн патронів
Компанія з виробництва боєприпасів AMMO, яка знаходиться в американському штаті Арізона, повідомила, що передасть Україні 1 млн набоїв. Допомога може бути відправлена в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

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Компанія AMMO заявила, що відправить патрони, не вимагаючи натомість ніякої оплати.

"Перш за все, я вірю в Другу поправку (право на зберігання і носіння зброї - Ред.). Я також вірю в свободу і демократію. Ми повинні зробити пожертву", - заявив гендиректор компанії. Пожертвування складе близько 700 тисяч доларів.

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За словами директора компанії, зараз очікується, що уряд США схвалить поставку боєприпасів, однак, він додав, що вже підготував свій приватний літак для доставки патронів.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    лента за лентою...
  • Привет
    В Штатах производят какие угодно патроны...в том числе и для АК...
    И я очень сильно сомневаюсь..что гендиректор компании не знает какие именно патроны нужны Украине...
  • Планшет Студента
    Дякую! Вогонь по москалям!
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