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Начальник Генштабу РБ Гулевич подав у відставку: не зміг зібрати ударні групи, білоруси відмовляються воювати проти України. ДОКУМЕНТ

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Начальник Генштабу Білорусі Віктор Гулевич доповів керівництву, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про свою відставку.

Про це повідомив у фейсбуці колишній заступник міністра оборони України Олександр Носов, передає Цензор.НЕТ.

"Начальник Генштабу Білорусі доповів своєму міністру, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про свою відставку.

Для нього це правильне рішення,

Але Білорусь вже повноцінний учасник агресії, Лукашенко чекають у Гаазі", - написав Носов.

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Також фото заяви опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, зауваживши, що ті, хто направив йому документ, переконані у його справжності.

"Начальник Генштабу Білорусії подав у відставку. Воювати з Україною не хоче. Але, вважаю, треба було думати раніше, перш ніж планували війну, а не після того, як її разом із Путіним розпочали", - заявив він.

Згідно з документом, Гулевич подав у відставку через те, що підлеглі масово відмовляються воювати проти України, тому неможливо виконати завдання керівництва щодо формувань ударних груп.

Начальник Генштабу РБ Гулевич подав у відставку: не зміг зібрати ударні групи, білоруси відмовляються воювати проти України 01

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Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Цей втік від Гааги, а от Лукашенко не втече.
  • Первый Второй
    Надо знать немного реалии бедорусси и тогда все станет ясно. У них офицер без команды поссать не выйдет. Если бы ***** удалось нанести нам поражение лука со своей картонной армией бежал бы впереди путлеровцев на 2 км. А тут очевидно всем что кацапской погани осталось на 3 дня и бульбенфюрер врубает заднюю, армия не хочет, солярка не такого цвета, снаряды не тот калибр. лука такая же тварь как и путлер!
  • Чайка Київ
    Перш за все, це свідчить, що лукашенко дав наказ сформувати ударну групу, дав наказ до нападу.
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