Український суд заочно арештував російського співака Газманова. Його оголосять в міжнародний розшук

Український суд погодився з клопотанням українських прокурорів і дозволив їм заарештувати російського співака Олега Газманова за свої слова на підтримку Володимира Путіна та війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

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"Олеже Михайловичу Газманов, я до вас з новинами. Нічого особистого. У кожного своя робота, як кажуть. Хочу вас офіційно як український прокурор поінформувати про те, що український суд погодився з клопотанням українських прокурорів і дозволив їм заарештувати вас з метою доставки на територію України для обрання запобіжного заходу", - уточнила вона.

За її словами, українські прокурори добре усвідомлюють ту обставину, що добровільно Газманов не з'явиться до українського суду, "та й на гастролі до нас у гості навряд чи (ви, Газманов – Ред.), збираєтеся".

"З цієї причини ми змушені ініціювати процедуру оголошення вас у міжнародний розшук. Звичайно, закордонні тури – частина вашого творчого життя, але з цим рахуватися ми не зможемо, на жаль", – уточнила Венедиктова.

Вона заявила, що дуже хоче від імені всіх українців показати людяне обличчя українських органів прокуратури та судової гілки, які й будуть займатися справою Газманова, адже процес притягнення особи до кримінальної відповідальності – процес змагальний.

"Чому це важливо – прошу вас не слухати провладних друзів і порадників, а отримати консультації у хороших юристів, яких у РФ, упевнена, достатньо. Бажано, звичайно, ​​з міжнародним бекграундом. Вони не стануть вас вводити в оману і ви таким чином зможете реально оцінити стан своїх справ. Сенс один – щоб по-чесному і змагально", - уточнила генпрокурор.

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За її словами, в Україні вважають, що офіцери (вони ж росіяни) нині скоюють злочини в Україні.

"І так, ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітися ніяк - лише в суді", - уточнила Венедиктова.