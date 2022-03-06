О 12.00 розпочнеться евакуація мирних жителів із Маріуполя, - міськрада
5 15130
За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка сьогодні, 6 березня, з 10.00 до 21.00 буде встановлено режим тиші.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
Зазначається, що у Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення.
В якості гуманітарного "зеленого" коридору обрано маршрут Маріуполь – Портівське – Мангуш – (в об'їзд Микільського) – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.
Маршрутом гуманітарного коридору можна виїхати з міста на власному транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). У голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт.