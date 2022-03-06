О 12.00 розпочнеться евакуація мирних жителів із Маріуполя, - міськрада

За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка сьогодні, 6 березня, з 10.00 до 21.00 буде встановлено режим тиші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Зазначається, що у Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення.

В якості гуманітарного "зеленого" коридору обрано маршрут Маріуполь – Портівське – Мангуш – (в об'їзд Микільського) – Розівка ​​– Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Маршрутом гуманітарного коридору можна виїхати з міста на власному транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). У голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт.

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